AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

درة تدين حادث طعن رجل أمن فى تونس: الإرهاب لن يمر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:47 م
درة
درة
Advertisements
نبيل العدوي
أدانت النجمة التونسية درة الأرهاب الأسود التى شهدته ولاية سوسة بطعن رجلا أمن على يد إرهابيين.

ونشرت علم تونس عبر صفحتها بموقع فيس بوك معلقة: الإرهاب لن يمر.


في الساعات الأولى من صباح اليوم،  تعرض رجلا أمن بولاية سوسة التونسية لحادث طعن على يد إرهابيين مجهولين؛ مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

وفي أعقاب ذلك، أكد الحرس الوطني التونسي القضاء على 3 إرهابيين على خلفية عملية الطعن في سوسة؛ وفيما بعد أعلنت وسائل الإعلام التونسية القبض على مشتبه به رابع واقتياده إلى مسرح العملية.

وبدوره، أكد مدير إقليم الأمن الوطني بسوسة العميد حاتم الزرقوني أن سيارة على متنها ثلاثة أشخاص قامت بدهس شرطيين بالحرس الوطني كانا متواجدين على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى جهة القنطاوي، قبل أن يعمدوا إلى طعنهما وافتكاك أسلحتهما ويلوذا لاحقا بالفرار؛ بحسب إذاعة "موازييك" التونسية.

Posted by Dorra Zarrouk on Sunday, September 6, 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في تونس.. طعن شرطيين على يد مجهولين بسوسة

بعد طعن شرطيين.. الحرس الوطني التونسي يعلن القضاء على 3 إرهابيين

فرانس 24: مقتل فرد أمن وإصابة آخر في عملية طعن بمدينة سوسة

بعد هجوم إرهابي.. الشرطة التونسية تلقي القبض على مشتبه به

تفاصيل جديدة في الهجوم الإرهابي على عناصر أمن بولاية سوسة التونسية

المشيشي من موقع الهجوم الإرهابي: على الجراثيم أن تخاف التونسيين

ترشيحاتنا

كنت بهزر.. "قداح" الزمالك يرد على إحالته للتحقيق بعد ضرب حارس الأهلي

الفار محلل.. تعليق ساخر من فرج عامر بعد تحويله إلى لجنه الانضباط..شاهد

النيابة الإدارية تحيل نهى الشيخ للمعاش على خلفية واقعة ضابط المحكمة

بالأسماء.. الداخلية تسقط الجنسية عن 42 مواطنًا

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لتحويل خط قطار أبو قير إلى مترو

هل مصر بها 8 سلالات من كورونا.. لجنة مكافحة كورونا تجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور