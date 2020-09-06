درة تدين حادث طعن رجل أمن فى تونس: الإرهاب لن يمر

أدانت النجمة التونسية درة الأرهاب الأسود التى شهدته ولاية سوسة بطعن رجلا أمن على يد إرهابيين.



ونشرت علم تونس عبر صفحتها بموقع فيس بوك معلقة: الإرهاب لن يمر.





في الساعات الأولى من صباح اليوم، تعرض رجلا أمن بولاية سوسة التونسية لحادث طعن على يد إرهابيين مجهولين؛ مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.





وفي أعقاب ذلك، أكد الحرس الوطني التونسي القضاء على 3 إرهابيين على خلفية عملية الطعن في سوسة؛ وفيما بعد أعلنت وسائل الإعلام التونسية القبض على مشتبه به رابع واقتياده إلى مسرح العملية.



