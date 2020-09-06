الفار محلل.. تعليق ساخر من فرج عامر بعد تحويله إلى لجنه الانضباط..شاهد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحه على وضع الفريق، قائلا: "معرفش أيه اللي حصل كنا ماشيين كويس قبل كورونا ولكن إحنا لسه مرجعناش من بعد كورونا".



وقال "عامر" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المخواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن منذ العودة وهناك بعد اللاعبين غير منتظمين، معقبا: المشكلة ليس لها علاقة بالمدرب..ولكنه قدم استقالته لأن نتائج الفريق غير مبشرة.





وفيما يخص المدرب الجديد للفريق، أوضح أن المجلس سيجتمع لاختيار المدرب، وعن الأقاويل المنتشرة عن تدريب حسام حسن للفريق، قال:" حسام حسن مدرب عالمي وشرف لأي نادي أنه يدربه ولكننا لم نتخذ القرار بعد.



وعلق فرج عامر على تحويله إلى لجنة الإنضباط قائلا: "هما بيقدروا على الناس اللي زي كدا..قولت أن إحنا في مصر بنستخدم الفار كـ محلل".





