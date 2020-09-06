1075 مليار جنيه حجم الإنتاج الزراعي المستهدف خلال 2020 / 2021

تعد زيادة الإنتاج الزراعي أحد أهم مستهدفات قطاع الزراعة في خطة عام 2020 /2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 19 /2020 بالأسعار الجارية إلي 1075.1 مليار جنيه في عام 20 /2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي.





وكان ذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 20/2021 إلي 632.7 مليار جنيه، بالـمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 19/2020، مُسجّلًا معدل نمو قدره 3.3٪، فضلًا عن زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلي نحو 768.3 مليار جنيه في عام 20/2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 19/2020، بمعدل نمو سنوي 14.7٪ وبما يعادل 11.8٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة.





وأوضح التقرير أنه من الـمستهدف أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلي نحو 455 مليار جنيه عام 20/2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، مشددًا على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وذلك تحقيقًا لغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعية على المستويين الأفقي والرأسي، وذلك بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة.