AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

1075 مليار جنيه حجم الإنتاج الزراعي المستهدف خلال 2020 / 2021

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

تعد زيادة الإنتاج الزراعي أحد أهم مستهدفات قطاع الزراعة في خطة عام 2020 /2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 19 /2020 بالأسعار الجارية إلي 1075.1 مليار جنيه في عام 20 /2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي.


وكان ذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 20/2021 إلي 632.7 مليار جنيه، بالـمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 19/2020، مُسجّلًا معدل نمو قدره 3.3٪، فضلًا عن زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلي نحو 768.3 مليار جنيه في عام 20/2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 19/2020، بمعدل نمو سنوي 14.7٪ وبما يعادل 11.8٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة.


وأوضح التقرير أنه من الـمستهدف أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلي نحو 455 مليار جنيه عام 20/2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام.


واجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية.

 

ووجه الرئيس بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، مشددًا على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وذلك تحقيقًا لغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعية على المستويين الأفقي والرأسي، وذلك بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 451ر4 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي

التخطيط: إجمالي الاستثمارات المستهدفة لقطاع الكهرباء 45.3 مليار جنيه

14.5 % زيادة في الإنتاج الزراعي و14.7 في الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية.. تقرير

الحكومة تخصص 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 2020- 2021

ترشيحاتنا

الزمالك وصيفا.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

أخبار الزمالك| الكشف عن حجم إصابة ساسي .. وشوبير يتقدم ببلاغ ضد أسامة حسن

أخبار الفن.. رسالة مؤثرة من جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان.. ليلى علوي تشعل الساحل الشمالي

منها رأس غارب.. الأرصاد: إغلاق العديد من الطرق بسبب الأمطار الغزيرة ..فيديو

وافق على تخفيض الراتب.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

فيضانات السودان تثير تساؤلات بشأن سد النهضة الإثيوبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

محاولة اغتيال إمام الحرم المكي.. ورب البيت ينجيه بأعجوبة.. صور