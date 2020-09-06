عمل على تعزيز التعاون والصداقة بين الشعبين.. السفير الصيني بالقاهرة ينعى يوسف والي

نعى لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، قائلا :"‏أشعر بحزن شديد بوفاة الدكتور يوسف والي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية يوم ٥ من الشهر الجاري".





وقدم السفير نيابة عن السفارة الصينية بالقاهرة وكل دبلوماسيين السفارة، خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الدكتور يوسف والي.



