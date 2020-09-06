برلماني: الكيانات الوهمية تضر بعض المهن وتسيء إليها عند المواطنين

أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الكيانات الوهمية التي تصدر كارنيهات "مضروبة" وانتحال صفة معينة مثلا "إعلامي، استشاري، قانوني" وغيرها من المهن التى يتم استخراج كارنيهات وهمية لها من هذه الكيانات يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات سريعة ضد تلك الكيانات ويتم إغلاقها ومعاقبة منتحلي الصفة.





وطالب "الفقي"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، المواطنين بالحذر فى التعامل مع هؤلاء النصابين، ويجب على من يتعرض لعملية نصب من أحدهم إبلاغ الجهات الأمنية فورا لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن الدولة لن تسمح للنصابين باستغلال المواطنين.





وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الكيانات الوهمية تؤدي إلى انتشار النصب وعدم الثقة بين المواطنين في بعض المهن لأنه لا يعرف الفرق بين الحقيقي والمزيف، لافتا إلى أنه يتم النصب باسم هذه المهن على المواطنين البسطاء.



