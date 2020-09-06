التخطيط: زراعة المحاصيل الإستراتيجية تدعم المنتج المحلي وتزيد فرص التصدير .. تفاصيل

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تستهدف إحلال المنتج الوطني محل الواردات، لافساح المجال للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلي استغلال الفرص التصديرية أمام الـحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الـموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسع في زراعة النباتات العطرية والطبية، والتي يتنامى الطلب عليها في الصناعات الدوائية، وبخاصة تلك المعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.

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وأوضحت الوزارة أن خطة عام 20/2021 تولى عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات الـمدخلات، وتحسين خواص التربة، والتوسّع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة الـمضافة، فضلًا عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للـمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.

وفيما يتعلق بمستهدفات خطة عام 20/2021، تم توجية استثمارات عامة قدرها حوالي 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 20/2021 مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 19/2020، بنسبة زيادة 2٪، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





وعن استثمارات وزارة الـموارد الـمائية والري للعام الـمالي 20/2021ّ أوضحت الوزارة أنها تقدر بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليار جنيه من تمويل خزانة عامة، بنسبة 96٪.