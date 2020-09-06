هاشتاج من قلبي سلام للخرطوم يتصدر تويتر ... ومغردون : الله يلطف بيهم ويحميهم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج من قلبي سلام للخرطوم تضامنا مع الشعب السودانى بسبب الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :





- ‏ربي يفرجها على اهل السودان ، شعب راقي وطيب وكريم ‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم





- ‏‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم

١٠٠ شهيد للآن

وآلآف المشردين

بسبب فيضان نهر النيل وارتفاع منسوبه ١٧ متر



أسأل الله أن يلطف بهم ويهون مصابهم

قلوبنا معكم





- ‏‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم



الله يلطف فيهم ويحميهم ، أرقى شعب عربي واقرب شعب لقلوبنا .



- ‏اخوانا وأهلنا ربنا ينجيكم ويعفو عنكم

‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم



- ‏نتمنى نشوف وقفة إعلامية وعالمية مع الشعب السوداني .. في ظل هالكارثة المأسوية 💔‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم







- ‏اللهم احفظ وطني وشعبه

اللهم انها ضاقت بنا بما رحبت فانزل علينا رحمتك وافرجها علينا عاجلا غير اجل

‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم







