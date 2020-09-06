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أخبار العالم

هاشتاج من قلبي سلام للخرطوم يتصدر تويتر ... ومغردون : الله يلطف بيهم ويحميهم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج من قلبي سلام للخرطوم تضامنا مع الشعب السودانى بسبب الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :


- ‏ربي يفرجها على اهل السودان ، شعب راقي وطيب وكريم ‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم


- ‏‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم
١٠٠ شهيد للآن
وآلآف المشردين
بسبب فيضان نهر النيل وارتفاع منسوبه ١٧ متر

أسأل الله أن يلطف بهم ويهون مصابهم
قلوبنا معكم


- ‏‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم

الله يلطف فيهم ويحميهم ، أرقى شعب عربي واقرب شعب لقلوبنا .

- ‏اخوانا وأهلنا ربنا ينجيكم ويعفو عنكم
‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم

- ‏نتمنى نشوف وقفة إعلامية وعالمية مع الشعب السوداني .. في ظل هالكارثة المأسوية 💔‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم



- ‏اللهم احفظ وطني وشعبه
اللهم انها ضاقت بنا بما رحبت فانزل علينا رحمتك وافرجها علينا عاجلا غير اجل
‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم



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