هاشتاج من قلبي سلام للخرطوم يتصدر تويتر ... ومغردون : الله يلطف بيهم ويحميهم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج من قلبي سلام للخرطوم تضامنا مع الشعب السودانى بسبب الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :
- ربي يفرجها على اهل السودان ، شعب راقي وطيب وكريم #من_قلبي_سلام_للخرطوم
- #من_قلبي_سلام_للخرطوم
١٠٠ شهيد للآن
وآلآف المشردين
بسبب فيضان نهر النيل وارتفاع منسوبه ١٧ متر
أسأل الله أن يلطف بهم ويهون مصابهم
قلوبنا معكم
- #من_قلبي_سلام_للخرطوم
الله يلطف فيهم ويحميهم ، أرقى شعب عربي واقرب شعب لقلوبنا .
- اخوانا وأهلنا ربنا ينجيكم ويعفو عنكم
#من_قلبي_سلام_للخرطوم
- نتمنى نشوف وقفة إعلامية وعالمية مع الشعب السوداني .. في ظل هالكارثة المأسوية 💔#من_قلبي_سلام_للخرطوم
- اللهم احفظ وطني وشعبه
اللهم انها ضاقت بنا بما رحبت فانزل علينا رحمتك وافرجها علينا عاجلا غير اجل
#من_قلبي_سلام_للخرطوم
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :
- ربي يفرجها على اهل السودان ، شعب راقي وطيب وكريم #من_قلبي_سلام_للخرطوم
- #من_قلبي_سلام_للخرطوم
١٠٠ شهيد للآن
وآلآف المشردين
بسبب فيضان نهر النيل وارتفاع منسوبه ١٧ متر
أسأل الله أن يلطف بهم ويهون مصابهم
قلوبنا معكم
- #من_قلبي_سلام_للخرطوم
الله يلطف فيهم ويحميهم ، أرقى شعب عربي واقرب شعب لقلوبنا .
- اخوانا وأهلنا ربنا ينجيكم ويعفو عنكم
#من_قلبي_سلام_للخرطوم
- نتمنى نشوف وقفة إعلامية وعالمية مع الشعب السوداني .. في ظل هالكارثة المأسوية 💔#من_قلبي_سلام_للخرطوم
- اللهم احفظ وطني وشعبه
اللهم انها ضاقت بنا بما رحبت فانزل علينا رحمتك وافرجها علينا عاجلا غير اجل
#من_قلبي_سلام_للخرطوم