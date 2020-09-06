السيسي يوجه بزيادة دعم مشروع البتلو إلى 2 مليار جنيه.. متحدث الزراعة: يحافظ على انخفاض أسعار اللحوم.. غنام: مراكز تجميع الألبان قاطرة التنمية.. و«الفلاحين»: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان

الزراعة: توجيهات الرئيس السيسي بمزيد من التمويلات لمشروع البتلو يساعد على انخفاض أسعار اللحوم

غنام: مراكز تجميع الألبان تعد قاطرة التنمية فى سلسلة إنتاج اللحوم

الفلاحين: مصر تكتفي ذاتيا من الألبان بإنتاج 5 ملايين طن







اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى، أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استعرض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، حيث وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



وأكد الدكتور محمد القرش متحدث الزراعة، أن مشروع البتلو واحد من أهم المشروعات القومية الأساسية وهدفه مساعدة صغار المربين من خلال تحسين القدرات الإنتاجية وتقليل تكاليف عملية التربية وزيادة الأرباح ، منوها إلي أنه تمت مضاعفة إنتاج مشروعات البتلو إلى 5 أضعافها .

وأضاف " القرش" خلال تصريحات لـ " صدى البلد" ، أن الدليل على المجهودات المبذولة انخفاض أسعار اللحوم على الرغم من المواسم ، معلقا:" لاحظنا دخول مواسم رمضان ، وعيد الفطر ، وعيد الأضحى دون زيادة فى الأسعار " .

وأشار "متحدث وزارة الزراعة " إلى أن الرئيس السيسي وجه ببذل الكثير من المجهودات من أجل توفير كميات كبيرة من اللحوم تعود على المواطنين بالفائدة من زيادة الإنتاج ، ومن ناحية أخرى تخفيض الأسعار .

وقال إن وزارة الزراعة تسعى جاهدة إلى تحسين السلالات من خلال إدخال سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية فيزيد الإنتاج من اللحوم بناء على تعليمات الرئيس السيسي بتوطين السلالات الجديدة التى تعود والإنتاجية المرتفعة .







كما قال الدكتور عبد الرشيد غنام، مدير المكتب الفني لنائب وزير الزراعة ومنسق مكون الألبان بالوزارة، إن مراكز تجميع الألبان تعد قاطرة التنمية بشكل عام لأنها منظومة وسلسلة متكاملة ومترابطة بإنتاج اللحوم.





وأضاف "عبد الرشيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أي خلل في منظومة مراكز تجميع الألبان يؤثر على المستهلك ومربي الماشية ، منوها إلى أن تلك المراكز تعد صمام أمان وتغذية للأمن الغذائي.





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وأشار مدير المكتب الفني لنائب وزير الزراعة إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مزيد من الدعم إلى قطاع الثروة الحيوانية ، ومراكز تجميع الألبان، يعد اهتماما في محله وفي وقته، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا.





وأوضح أن تلك المجهودات المشكورة من القيادة السياسية تصب في تنمية الوطن ومصلحة المواطن لأنها تنعكس إيجابيا على أسعار المنتجات، فضلا عن إتاحة منتج سليم ويفيد المواطن.





وأكد أن هذا الدعم لم يكن الأول من جانب القيادة السياسية لهذا القطاع، حيث تم تقديم لهم قروض ميسرة بفوائد 5% من قبل لتشجيعهم على الاستثمار في لحوم البتلو.





وفى نفس السياق ، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن مصر تكتفي ذاتيا من الألبان السائلة المخصصة للشرب المباشر لإنتاج يصل إلى 5 ملايين طن ألبان تقريبا، ونستورد نحو 170 ألف طن من ألبان البودرة، مضيفا أن إنتاج صغار مربين الماشية يمثل نحو 90% من إنتاج الألبان في مصر.





وأضاف "أبو صدام" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مؤخرا بضرورة رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي.





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الزراعة : تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بقروض ميسرة وأضاف "نقيب الفلاحين" أنه لتحقيق هذه الأهداف علينا وضع خطة مستقبلية لتحسين جودة السلالات المصرية من الجاموس والأبقار الحلابة لزيادة الإنتاجية، كما يجب الحد من استيراد الألبان البودرة والاتجاه إلى تصنيعها محليا لدعم المنتحين المحليين وإضافة قيمة اقتصادية إضافية لهولاء المنتجين لزيادة المكاسب وتشجيع العاملين بهذا القطاع المهم وخلق فرص عمل جديدة.

وناشد بضرورة تشديد الرقابة على الألبان ومنتجاتها لمحاربة غش الألبان بجميع صورها، موضحا أن سعر كيلو اللبن السائب لا يتعدى 12 جنيها للكيلو فيما يصل كيلو اللبن المعبأ إلى 17 جنيها ويصل سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 2.5 جنيه والكبيرة إلى 3.50 جنيه وتصدر مصر بنحو 24.3 مليون دولار سنويا.





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