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محافظات

ضبط مخالفات تموينية في حملة موسعة بالقليوبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:29 م
الحملات التموينية
الحملات التموينية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط بدال تمويني يقوم بالتلاعب فى السلع التموينية وحجبها عن المواطنين بغرض بيعها في السوق السوداء بناحية القناطر الخيرية.


وردت معلومات سرية للعقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية تفيد بقيام بدال تمويني يدعى "ص. ع. م." 58 سنة في القناطر الخيرية يقوم بالتصرف في الحصص التموينية المنصرفة له من قبل الدولة بغرض التصرف فيها بالسوق السوداء تم الإعداد لحملة تموينية أسفرت عن ضبط المتهم.

وبالفحص بلغ ما تم حصره من مبالغ حصل عليها المتهم من بيع السلع التموينية حوالي 3300 جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما ضبطت الحملة المدعو "أ. ش. أ." 27 سنة بقال لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة بغرض بيعها في السوق السوداء حيث تم ضبط 1500 كيلو سكر تمويني و204 زجاجات زيت طعام و 60 كيلو أرز تمويني، و225 كيلو مكرونة بما يعادل مبلغ 22 ألف جنيه.

كما تم ضبط مخزن بدون ترخيص في مدينة الخصوص لتخزين الكمامات الطبية ملك "س. م. ع."، 40 سنة حيث تم ضبط 70 طن قماش و200 كرتونة "أستك" خاص بالكمامات و400 لفة سلك.

وكذلك ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام في قليوب ملك "أ. ع. أ." 36 سنة عثر بداخله على 4 أطنان زيت وتبين أنه غير صالح للاستخدام الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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