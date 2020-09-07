سكان منطقة حوض العطار ببرج أحمد أبو عيسى فى الدقهلية يشكون ضعف الكهرباء المستمر

شكا المواطن ابراهيم طارق ابراهيم الدسوقى ، المقيم بمنطقه حوض العطار برج احمد ابوعيسى محافظه الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار ضعف التيار الكهربائى بالمنطقة.





يقول فى رسالته : نعانى نحن اهالى المنطقة، من استمرار ضعف الكهرباء والتيار غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات، ونريد حل لمشكله الانقطاع المتكرر وضعف التيار.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



