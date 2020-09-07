AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان منطقة حوض العطار ببرج أحمد أبو عيسى فى الدقهلية يشكون ضعف الكهرباء المستمر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن ابراهيم طارق ابراهيم الدسوقى ، المقيم بمنطقه حوض العطار برج احمد ابوعيسى محافظه الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار ضعف  التيار الكهربائى بالمنطقة.

يقول فى رسالته : نعانى نحن اهالى المنطقة، من استمرار ضعف  الكهرباء  والتيار غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات، ونريد حل لمشكله الانقطاع المتكرر وضعف التيار.

أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية علقام بالبحيرة يشكون من انقطاع الكهرباء

ضعف محول الكهرباء.. شكوى أهالى قرية خزام مركز قوص بقنا

انفجر من قبل.. أهالي فرشوط بقنا يستغيثون من تسريب زيت من محول كهرباء

أهالي ملوي يستغيثون بسبب تكرار انقطاع الكهرباء

شكوى من أهالي مركز أبو تشت بسبب ضعف التيار الكهربي

محول كهرباء يعرض حياة أهالى قرية الدهسة بقنا للخطر

ترشيحاتنا

بعد كشفها سر عدم الزواج.. منة شلبي تريند رقم 3 على اليوتيوب

هند عبدالحليم وميرنا نور الدين في أحدث ظهور لهما.. صور

فضل الذكر بعد صلاة الفجر.. يمنحك أجر حجة وعمرة بهذه الطريقة

الهند تقفز للمركز الثاني لأكثر دول العالم تسجيلا لإصابات كورونا

قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب شيفروليه كروز

كواليس جلسة النائب محمود عثمان بمجلس الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف

تلف الرئة لا ينتهي.. أعراض تستمر مع مصابي كورونا لأشهر

عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير