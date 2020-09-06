حدود ملتهبة .. المواجهة بين الصين والهند تدفع بحرب غير مقصودة

مع استمرار المواجهة العسكرية التي دامت لأشهر بين الهند والصين على طول حدودهما الجبلية المتنازع عليها، يحذر الخبراء من أن الدول المسلحة نوويًا - التي انخرطت بالفعل في أكثر اشتباكات دموية منذ عقود - يمكن أن تنزلق عن غير قصد إلى حرب.









ولمدة 45 عامًا، حافظت سلسلة من الاتفاقات، المكتوبة وغير المكتوبة، على هدنة غير مستقرة على طول الحدود على الحافة الشرقية لإقليم كشمير في جبال الهيمالايا.









لكن التحركات والاشتباكات على مدى الأشهر القليلة الماضية جعلت الوضع لا يمكن التنبؤ به، ما يزيد من خطر حدوث سوء تقدير من أي من الجانبين قد يكون له عواقب وخيمة يتردد صداها خارج منطقة الصحراء الباردة.









وقال اللفتنانت جنرال دي إس هودا، الذي كان قائدًا للقيادة الشمالية للجيش الهندي من 2014 إلى 2016: "الوضع خطير جدًا على الأرض ويمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة'. قادر على التحكم في الوضع المضطرب والتأكد من عدم انتشاره إلى مناطق أخرى" وفقا لـ وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.









وأجرى العملاقان الآسيويان عدة جولات من المحادثات، شارك فيها بشكل رئيسي القادة العسكريون، ولكن دون جدوى.









وفي إشارة إلى تحول المحادثات الآن إلى المستوى السياسي، التقى وزيرا دفاعهما في العاصمة الروسية يوم الجمعة لمحاولة إنهاء المأزق.









ويعد هذا أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين الجانبين منذ اندلاع المواجهة في منطقة لاداخ قبل أربعة أشهر.









وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الدولتان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، اللتان تشتركان في آلاف الكيلومترات (الأميال) من الحدود المتنازع عليها، بعضهما البعض باستفزازات جديدة، بما في ذلك مزاعم بعبور الجنود إلى أراضي بعضهم البعض.



