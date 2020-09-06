اختبار.. قرار عاجل من وزير التعليم العالي بخصوص مزاولة مهنة الطب..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الطلاب الذين يقدمون فى الكليات والمعاهد يتزايدون كل عام مؤكدا ان الوزارة تعمل على إعادة تقييم جميع الجامعات .





وأضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناه المحور ، أن العام الماضي قمنا بتحديد 5 او 6 جامعات في أوكرانيا نعتمد منهم شهادات الطلاب





، أن الطلاب الذين يقومون بالتقديم الى كليات الطب تم التنسيق مع وزارة الصحة لوضع تشريعات لهم وهي خاصة بإجراء امتحان موحد للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة عند التخرج . وأوضح عبد الغفار أنالىبإجراء





وتابع : طالب الطب يمكنه الحصول على شهادة الطب لكن لا يمكنه الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة الا بعد اجراء الاختبار .





واستكمل : شهادات sat وact شهادات دولية وليست مصرية وتعادل في مصر بشهادة الثانوية العامة .



