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اختبار.. قرار عاجل من وزير التعليم العالي بخصوص مزاولة مهنة الطب..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:19 م
كليات الطب
كليات الطب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الطلاب الذين يقدمون فى الكليات والمعاهد يتزايدون كل عام مؤكدا ان الوزارة تعمل على إعادة تقييم جميع الجامعات .

وأضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناه المحور ، أن العام الماضي قمنا بتحديد 5 او 6 جامعات في أوكرانيا نعتمد منهم شهادات الطلاب

وأوضح عبد الغفار ، أن الطلاب الذين يقومون بالتقديم الى كليات الطب تم التنسيق مع وزارة الصحة لوضع تشريعات لهم وهي خاصة بإجراء امتحان موحد للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة عند التخرج .

وتابع : طالب الطب يمكنه الحصول على شهادة الطب لكن لا يمكنه الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة الا بعد اجراء الاختبار .

واستكمل : شهادات sat وact شهادات دولية وليست مصرية وتعادل في مصر بشهادة الثانوية العامة . 

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