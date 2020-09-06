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أخبار العالم

سعودي يثير الجدل على مواقع التواصل والأجهزة الأمنية تقبض عليه

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:28 م
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
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محمود نوفل
تمكنت الأجزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من القاء القبض علي رجل ظهر في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف طفله الصغير بهدف استفزاز طليقته في حادث أثار ضجة واسعة بالمملكة.

 ووفق ماذكرته صحيفة عكاظ السعودية فقد أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية، وصوله لطفل ظهر في مقطع فيديو أثناء تعرضه للتعنيف من قبل والده، موضحًا أنه تم توفير الحماية للطفل، وتحويل المُعنِّف للجهة المختصة وفقًا لنظام حماية الطفل من الإيذاء

واشارت الصحيفة الي انه تجري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
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