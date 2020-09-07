نواب البرلمان يطالبون بتغليظ العقوبة لأصحاب الكارنيهات الوهمية.. ويؤكدون: الجهات المختصة تغض الطرف عنهم

- إعلام البرلمان: لا توجد رقابة على الكيانات الوهمية

- عصام الفقي: انتشار الكارنيهات" الوهمية " يضر ببعض المهن ويسئ إليها بين المواطنين

- برلمانى يطالب بوقفة حازمة مع الكيانات والنقابات الوهمية









شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكيانات غير المرخصة، لما تمثله من فرصة للبعض لانتحال الصفات وممارسة جرائم النصب والاحتيال.





بداية، قال النائب جون طلعت :"بين الحين والأخر نسمع عن جرائم نصب واحتيال يخدع فيها الضحايا بسبب كارنيهات مزيفة ومناصب وهمية اشتراها المحتالون من هذه الكيانات".



وأضاف: "للأسف أصبحت عضوية الامم المتحدة وكارنيه الصحافة ومهنة خبير تحكيم دولى يحصل عليها المحتالون مقابل أبخس الأثمان وينتشروا بها فى المجتمع لممارسة جرائمهم واستغلال عدم دراية الناس بهذه الصفات المزيفة".

وطالب جون، بوقفة حازمة مع هذه الكيانات وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية، بالإضافة إلى حملة توعوية لحماية المجتمع من جرائم النصب الذى يتم باستخدام هذه الكارنيهات.

من جانبها، أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب ، أنه يوجد حلول كثيرة لدي الجهات المختصة ولكنها تغض البصر عن زيادة عدد الكيانات الوهمية وإستخراج كارنيهات مزورة ومضروبة باسم "صحفي،وإعلامي" وغيرها من المهن.





وتابعت عثمان فى تصريحات خاصة، أنه يجب على نقابتي الصحفيين والإعلامين ابلاغ الجهات الأمنية والسجل المدني بمنع إستخراج أي بطاقة رقم قومي مندون بها صحفي أو إعلامي غير موقعهة ومختومه بختم النقابة الاعلاميين او نقابة الصحفيين ..





وتابعت عثمان أن هناك لجان عمالية نقابية تقوم بختم أوراق البطاقة للعاملين لديها بانهم اعلاميين وبالتالي يسترج بطاقة الرقم القومي بمهنة إعلامي وبالتالي يجب تغليظ العقوبة وايضا لابد من وجود تفتيش مستمر ولابد من إتخاذ إجراءات تنفيذية على أرض الواقع مؤكدة : مفيش حد عايز ياخد إجراء الجميع ينتظر قرار من رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية مفيش حد عايز يشوف شغلة.





ومن جانبة أكد النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب ، أن الكيانات الوهمية التي تصدر كارنيهات "مضروبة " وإنتحال صفة معينة مثلا" إعلامي ، استشاري ، قانوني " وغيرها من المهن التى يتم إستخراج كارنيهات وهمية لها من هذه الكيانات يجب أن يتم إتخاذ الإجراءات سريعة ضد تلك الكيانات ويتم إغلاقها ومعاقبة متحلي الصفة .





وتابع الفقي فى تصريح خاص، أنه يجب على المواطنين الحذر فى التعامل مع هؤلاء النصابين ويجب على من يقع علية عملية نصب من أحدهم إبلاغ الجهات الامنية فورا للإتخاذ اللازم مع هؤلاء النصابين ، مؤكدا أن الدوله لن تسمح لهؤلاء الناصبين بإستغلال المواطنين.





وتابع عضو لجنة الخطة والموازنه أن هذه الكيانات الوهمية تؤدي الى إنتشار النصب وعدم الثقة بين المواطنين في بعض المهن لانه لا يعرف الفرق بين الحقيقي والمزيف لافتا أنه يتم النصب بإسم هذه المهن على المواطنين البسطاء.