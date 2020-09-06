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محافظ البحر الأحمر:تم إغلاق طريق الشيخ فضل - قنا بسبب السيول.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:42 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
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محمد حليم قنديل
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن السيول التي حدثت بالمحافظة لم يتضرر منها أي أحد من المواطنين.

وأضاف اللواء عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه تم فتح الطرق التي كانت مغلقة فى منطقة سفاجا بسبب السيول.

وتابع محافظ البحر الأحمر أن السيول أصبحت اتجاهها لصحراء وهذا شئ جيد، ونحن على أتم استعداد لمواجهة تلك السيول بالمعدات اللازمة.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن تم إغلاق طريق الشيخ فضل - قنا بسبب كثرة السيول به حفاظا على المواطنين من تعرضهم للمخاطر.

وأشار إلى أن المحافظة على استعداد تام لمواجهة السيول والمعدات فى حالة اصطفاف بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية فى حال احتياجهم لاي دعم منهم.
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