كيف تتخلص من الضباب على زجاج سيارتك

وفي هذا التقرير نتعرف على كيفية التخلص من ضباب زجاج السيارة من الداخل والخارج .









من المعروف أن الضباب يتجمع على الزجاج الامامي عندما يلتقى الهواء بدرجات باردة مع ساخنة وهذا يعني ان الضباب يحدث في فصل الصيف عندما يصطدم الهواء الساخن بالخارج مع زجاج السيارة البارد أما في فصل الشتاء يحدث الضاب عندما يلتقى الهواء الدافي من داخل السيارة مع الزجاج الامامي البارد .اخفض اولا مكيف الهواء إذا كان الجو دافئ بالخارج مما يؤدي إلى تدفئة السيارة ، والحصول على درجة حرارة الهواء الداخلي تتناسب تقريبا مع الخارج او يمكنك فتح نوافذ سيارتك للسماح بدخول المزيد من الهواء الخارجي.اما بالنسبة لإزالة الضباب في فصل الشتاء يجب تغيير تدوير الهواء الخاص بك من خلال ازرار تسمح لك بإعادة تدوير الهواء الموجود بالفعل في سياراتكيجب تشغيل المراوج على أعلى إعداد لخفض درجة الحرارة إلى درجة البرودة مما قد يتناسب مع الهواء الخارجي ، ثم قم بتشغيل فتحة إزالة الصقيع للتخلص من الضباب على الزجاج الأمامي.