الجهاز الطبي للزمالك يوضح إصابة ساسي

كشف الدكتور محمد
أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة التونسي فرجاني
ساسي لاعب وسط الفريق.
وأكد طبيب الفريق
أنها عباراه عن اصابه بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة طلائع الجيش في الجولة الخامسة
والعشرين لمسابقة الدوري، مما تسبب في استبداله في اللقاء.
وأوضح الطبيب أن
اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.
وسيغيب ساسي عن الفريق
في لقاء سموحة المقبل للإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة.
وفي نفس الوقت كشف
الجهاز الطبي عن إصابة المغربي أشرف بن شرقي بشد في العضلة الضامة،وسيخضع
لفحوصات طبيىة خلال الساعات المقبلة.