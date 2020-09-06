AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجهاز الطبي للزمالك يوضح إصابة ساسي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:45 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

 

وأكد طبيب الفريق أنها عباراه عن اصابه بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة طلائع الجيش في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، مما تسبب في استبداله في اللقاء.

وأوضح الطبيب أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.

 

وسيغيب ساسي عن الفريق في لقاء سموحة المقبل للإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة.

 

 

وفي نفس الوقت كشف الجهاز الطبي عن إصابة المغربي أشرف بن شرقي بشد في العضلة الضامة،وسيخضع لفحوصات طبيىة خلال الساعات المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ودية الطلائع.. طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ثلاثي الفريق

إصابة حازم إمام بشد في العضلة الأمامية.. فيديو

حازم إمام يغيب عن الزمالك في مواجهة إنبي

طلائع الجيش يستحوذ والزمالك خارج نطاق الخدمة في شوط أول سلبي

إيقاف وإصابة.. فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك فى مواجهة سموحة

ترشيحاتنا

منها رأس غارب.. الأرصاد: إغلاق العديد من الطرق بسبب الأمطار الغزيرة ..فيديو

هبة مجدي تهنئ ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها: الأخت والصديقة

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد| أصالة في أحدث ظهور لها

متحدث النيابة الإدارية: إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش ليست عقوبة

دنيا سمير غانم تقضي إجازة الصيف مع أصدقائها في الساحل الشمالي

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب