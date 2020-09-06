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رياضة

شاهد .. حوار عن القوى الناعمة بين وزير الشباب والرياضة وأحمد عز في مسرحية علاء الدين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:52 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور مسرحية علاء الدين، للنجم أحمد عز.

وحرص الفنان أحمد عز على توجيه التحية لـوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه للقطاعين، ومجهوده الملموس خاصة في الكثير من الحالات الانسانية وكان آخرها المساهمة في علاج مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق.

وقال عز، يسعدنا أن يكون من ضمن الحاضرين إنسان ومسئول بيحب مصر بجد ويعمل ليل ونهار من أجل وطنه وهذا واضح للجميع دون أي مجاملات.


ومن جانبه أثنى الدكتور أشرف صبحي على العمل المسرحي ومحتواه المجتمعي الراقي ، وعلى دور الفن بشكل عام ، خاصة أن الفن والرياضة هي القوى الناعمة لمصر.

واختتم صبحي حديثه قائلا: بشكركم على ما تقدمه من فن راقي ، وله دور مجتمعي ، ودور عظيم في الاحتفاء بالنجم مؤمن زكريا ، ونحن جميعا خلفه ونسانده وندعمه.
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