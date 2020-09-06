برلماني: مصر قدمت الدعم لـ 30 دولة أفريقية وهذا يكشف ريادتها للقارة

أشاد النائب سليمان فضل، عضو مجلس النواب، بقيام مصر بتوجيهات الرئيس السيسي، بإرسال مساعدات طبية وانسانية لنحو 30 دولة أفريقية لمساعدتهم على مواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار علاقات الأخوة والصداقة التى تجمع مصر بأشقائها الأفارقة.





قائلا في بيان له اليوم، إن ارسال مصر مساعدات عينية طبية بقيمة 4 مليون دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا"، في إطار مساهمة القاهرة في الصندوق الأفريقي لمواجهة الوباء. يؤكد ريادة مصر من جهة، ونجاح تجربتها في مواجهة الوباء من جهة ثانية.





ولفت إلى أن مصر تقوم بدور غير مسبوق على مستوى القارة الأفريقية لمحاصرة الوباء، وتبذل مجهودات لم تقم بها حتى الدول العظمى. ادراكا منها لمتانة علاقاتها الأفريقية من ناحية. وخطورة كورونا من ناحية أخرى.





والى حين توصل العالم الى لقاح فعال يوقف هجمته الشريرة بعد ثبوت إصابة ما لايقل عن 25 مليون حالة اصابة عالمية بالفيروس على مستوى العالم.