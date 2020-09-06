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أخبار العالم

لن يختفي.. عالم ألماني: كورونا مستمر 3 سنوات واللقاح لن يتوافر قبل عام

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:53 م
عالم ألماني يحذر:
عالم ألماني يحذر: كورونا مستمر لـ 3 سنوات
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قسم الخارجي
حذر عالم بارز من أن فيروس كورونا المتسجد "كوفيد-19" قد يكون جزءا من الحياة اليومية خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن الوباء قد لا يختفي حتى إذا تم العثور على لقاح.

وتوقع البروفيسور هندريك ستريك، وهو عالم فيروسات ألماني بارز،  أن العالم سيشهد تفشيا منتظما لفيروس كورونا حتى عام 2023 على الأقل، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

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وأضاف "هذا الفيروس لن يختفي.. لقد أصبح الآن جزءا من حياتنا اليومية.. سيظل معنا لنحو 3 سنوات.. وعلينا أن نجد طريقة للتعايش معه".

وأوضح العالم الألماني أن التباعد الاجتماعي سيظل الطريقة الأكثر فعالية لاحتواء انتشار الوباء في السنوات المقبلة.

وأشار ستريك إلى أنه من المحتمل إيجاد لقاح مضاد لكورونا، لكن قد لا يتم إنتاجه بسرعة. موضحا "قد يكون اللقاح هو الحل.. لكن هذا غير مؤكد"، مشيرا إلى أنه لن يتوفر قبل عام على الأقل.

في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنا تأمل في أن تنتهي أزمة وباء كورونا في غضون عامين.
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