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برلمان

برلمانية: لا توجد رقابة على الكيانات الوهمية والكارنيهات المزورة منتشرة بشكل كبير

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
النائبة جليلة عثمان
النائبة جليلة عثمان
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ماجدة بدوى
أكدت النائبة جليله عثمان عضو لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب ، أنه يوجد حلول كثيرة لدي الجهات المختصة  ولكنها تغض البصر عن زيادة عدد الكيانات الوهمية وإستخراج كارنيهات مزورة ومضروبة  باسم "صحفي،وإعلامي" وغيرها من المهن.

وتابعت "عثمان"، فى تصريحات خاصة، أنه يجب على نقابتي الصحفيين والإعلامين ابلاغ الجهات الأمنية والسجل المدني بمنع إستخراج أي بطاقة رقم قومي مندون بها صحفي أو إعلامي غير موقعهة ومختومه بختم النقابة الاعلاميين أو نقابة الصحفيين.

وتابعت عثمان ان هناك لجان عمالية نقابية تقوم بختم أوراق البطاقة للعاملين لديها بانهم اعلاميين وبالتالي يسترج بطاقة الرقم القومي بمهنة إعلامي وبالتالي يجب تغليظ العقوبة وايضا لابد من وجود تفتيش مستمر ولابد من إتخاذ إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، مؤكدة: "مفيش حد عايز ياخد إجراء الجميع ينتظر قرار من رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية مفيش حد عايز يشوف شغلة".
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