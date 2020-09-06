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أخبار العالم

ضابطان يشغلان مراكز حساسة.. الكويت تحبط مؤامرة تستهدف أمن البلاد القومي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، أن قوات الأمن الكويتية أحبطت مؤامرة كبيرة تستهدف الأمن القومي في البلاد. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها: "ألقي القبض أمس على ضابطين يشغلان أعمالًا حسّاسة. وباشرت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية".

وتابعت المصادر: "جاء هذا بعد أن سَرِقا مستندات وتسجيلات سرّية، تتعلّق بالأمن القومي للكويت في عام 2019، والضابطان يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين ونوابًا، ومتنفّذين، وسرّبا مستندات خطيرة جدًّا خارج الكويت، حيث تم رصد تواصلهما مع أطراف في لندن".

وجاء هذا الكشف في فترة تفجّر قضايا فساد كبيرة تورّط فيها كبار موظفي الدولة ومئؤوليها بما في ذلك أعضاء في الأسرة الحاكمة.

ومن القضايا التي أثارت الرأي العام الكويتي بشدّة مؤخرًا قضية تتعلّق بالتجسس على مواطنين من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عنها شريط مسرّب يظهر محادثة دارت بين مسئولين، بشأن عملية التجسّس التي قالت وسائل إعلام محلية إنّها طالت بعض الشخصيات المعروفة من إعلاميين ونواب بالبرلمان.

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