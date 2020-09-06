لرفع الوعي والتصالح.. برلماني يقدم اقتراحا جديدا حول الحلول المتاحة لمخالفات البناء ..فيديو

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن ملف التصالح على المباني المخالفة به لغط كبير؛ بسبب خروج تصريحات متضاربة من بعض المسئولين.





وأضاف " إسماعيل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المواطنين يعانون بسبب شهادة السلامة الإنشائية بالرغم من تعديلات قانون 17 لسنة 2019، مقترحا "ألغينا المكاتب الاستشارية، وإلغاء أي مصروفات للنقابة لكن مازالت هناك أموال تدفع لذلك، فالاقتراح هو أن تعطي الدولة كل المباني شهادات السلامة الإنشائية، ومن ثم فصل المباني التي تصلح للتصالح التي لا تصلح للتصالح".





وأكد أن الحل الأمثل هو وضع قيمة المخالفة علي قيمة عداد الكهرباء؛ وبالتالي يجب على كل المباني الحصول على عدادات الكهرباء، ويتم دفع قيمة الربع من المخالفة والباقي علي 3 سنوات طبقا للقانون.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن تلك الخطوة تعمل على توفير الوقت وتحصيل المخالفات في وقت واحد وفي زمن قياسي وتوفير علي المواطنين تعب وعناء الذهاب إلى الجهات المختصة والبيروقراطية.



