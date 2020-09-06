أبرزها الخوف والزعل.. أسباب غير متوقعة للأمراض الجلدية

تعد الامراض النفسية هي اكثر الاشياء التي يمكن ان تؤثر علي الصحة العامة وتقول الدكتورة أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية ان

الحزن ، القلق ، الخوف ، التوتر ، العصبية لها تأثير كبير علي الجلد