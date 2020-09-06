AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها الخوف والزعل.. أسباب غير متوقعة للأمراض الجلدية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:18 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعد الامراض النفسية هي اكثر الاشياء التي يمكن ان تؤثر علي الصحة العامة وتقول الدكتورة أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية  ان الحزن ، القلق ، الخوف ، التوتر ، العصبية لها تأثير كبير علي الجلد 


فكل هذه الحالات تضعف الجهاز المناعي وخصوصًا ( الجلد ) بالتالي تبدأ مرحلة ظهور :
_ تقرحات الفم .
_ حب الشباب .
_ الاكزيما .
_ شحوب بالبشرة .
_ طفح جلدي .

ونصحت سوقية بتدليل النفس والبعد عن الاشخاص السلبية كل ماهو سلبي ويؤثر علي الصحة العامة ، كما ان علاج هذه المشاكل تبدأ اولا بحل المشكلة النفسية التي تؤثر علي الجلد حيث ان العلاج الجلدي لن يكن له نتيجة فعالة اذا لم تكن الاصابة مرضية وليس نفسية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغربها الغسل المفرط.. أسباب غير متوقعة وراء تقشير الجلد

للبشرة.. الزبادي يعالج 5 مشاكل صحية وحب الشباب أبرزها

بدون دكتور جلدية.. فيتامين يحل جميع مشاكل البشرة والشعر

مش جرب.. 4 أسباب غير متوقعة لـ حكة الجلد

خرافة قديمة.. هل حلاقة شعر المولود تساعد على زيادة كثافته؟

نقصه يسبب التهابات .. احذري نقص فيتامين أ

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن حضور المباريات

ضابطان يشغلان مراكز حساسة.. الكويت تحبط مؤامرة تستهدف أمن البلاد القومي

لمن أراد رؤية رسول الله في المنام .. علي جمعة: أمامك طريقتان

صن داونز عن انتقال نجم الفريق إلى الأهلي: كل شيء وارد

لن يختفي.. عالم ألماني: كورونا مستمر 3 سنوات واللقاح لن يتوافر قبل عام

مقابل 2 مليون يورو .. يوسف البلايلي يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور

بعد الكشف عن سبب عدم زواجها.. 10 صور لـ منة شلبى تثير الجدل.. شاهد

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد| أصالة في أحدث ظهور لها