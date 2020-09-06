أبرزها الخوف والزعل.. أسباب غير متوقعة للأمراض الجلدية

تعد الامراض النفسية هي اكثر الاشياء التي يمكن ان تؤثر علي الصحة العامة وتقول الدكتورة أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية ان الحزن ، القلق ، الخوف ، التوتر ، العصبية لها تأثير كبير علي الجلد
فكل هذه الحالات تضعف الجهاز المناعي وخصوصًا ( الجلد ) بالتالي تبدأ مرحلة ظهور :
_ تقرحات الفم .
_ حب الشباب .
_ الاكزيما .
_ شحوب بالبشرة .
_ طفح جلدي .
ونصحت سوقية بتدليل النفس والبعد عن الاشخاص السلبية كل ماهو سلبي ويؤثر علي الصحة العامة ، كما ان علاج هذه المشاكل تبدأ اولا بحل المشكلة النفسية التي تؤثر علي الجلد حيث ان العلاج الجلدي لن يكن له نتيجة فعالة اذا لم تكن الاصابة مرضية وليس نفسية