مدرسة طلعت حرب بقرية منسافيس بالمنيا تغرق فى المياه الجوفية.. صور

شكا المواطن علي صابر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق مدرسة طلعت حرب الابتدائية بقرية منسافيس مركز أبو قرقاص التابعة إلي محافظة المنيا بالمياه الجوفية والتي تسببت فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات، فضلا عن المتاعب الصحية التى أصابت الأهالى بسبب الرائحة الكريهة.





ويقول فى رسالته : أنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف الحى التابعة لمحافظة لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



