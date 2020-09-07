الأعلى للجامعات الخاصة: قصر المنح في كليتي طب الأسنان والصيدلة على أبناء الشهداء

قال الدكتور صديق عبد السلام رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن كليتي طب الأسنان والصيدلة منذ العام السابق لا تقدم أي منح في الجامعات الخاصة.





وأكد عبد السلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن السبب لعدم إعطاء المنح في تلك الكليتين هو تقليص عدد الطلاب و لعدم احتياج سوق العمل لتلك الوظائف في تلك المرحلة و قد يختلف الأمر في مرحلة أخري حسب الحاجة.



