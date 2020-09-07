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توك شو

الأعلى للجامعات الخاصة: قصر المنح في كليتي طب الأسنان والصيدلة على أبناء الشهداء

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات الخاصة
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قسم التوك شو
قال الدكتور صديق عبد السلام رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن كليتي طب الأسنان والصيدلة منذ العام السابق لا تقدم أي منح في الجامعات الخاصة.   

وأكد عبد السلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن السبب لعدم إعطاء المنح في تلك الكليتين هو تقليص عدد الطلاب و لعدم احتياج سوق العمل لتلك الوظائف في تلك المرحلة و قد يختلف الأمر في مرحلة أخري حسب الحاجة.

و نوه رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى أن  بالرغم من إلغاء المنح في كليتي الأسنان و الصيدلة إلا أنه يوجد منحتين أو ثلاثة من أجل أولاد الشهداء.
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