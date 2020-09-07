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توك شو

تعرف على نظام المنح الدراسية في الجامعات الخاصة.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة
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قسم التوك شو
قال الدكتور صديق عبد السلام رئيس مجلس الأعلي للجامعات الخاصة، إن المنح الدراسية في الكليات الخاصة هي أن يدفع طالب مصروفات أقل من زملائه في بعض الكليات، مضيفا أن جامعة 6 أكتوبر من أقدم ما إنتهج هذا النهج. 

وأكد عبد السلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن علي قناة الحدث اليوم، أن من شروط الحصول على المنحة هي أن الطالب يجب أن يحصل علي نفس المجموع مثل زملائه أو زيادة عن مجموع لزملائه و هذا منطقي فعلى سبيل المثال كلية الطب في جامعة  6 أكتوبر طلبت مجموع 97.8 % إذن فالمنح لن تعطي لمن حصل علي أقل من ذلك.

وأوضح رئيس مجلس الأعلي للجامعات، أن الشرط الثاني أن يكون الطالب خريج مدرسة حكومية، مشيرا إلى أن الطالب يجب ألا يكون تقدم إلى أي جامعة أخري 

ونوه إلى أن الشرط الأساسي ألا يقل الطالب في معدله التراكمي تنتزع عنه المنحة  و يكون له إما يترك الكلية أو يدفع المصاريف كاملة.
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