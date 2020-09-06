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برلمان

برلماني: ذبح البتلو في السابق أثر على توافر اللحوم الحمراء وأدى لاستيرادها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:39 م
البتلو
البتلو
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الذغائي والثروة الحيوانية والري بمجلس النواب، إن الفترة الماضية كان يتم ذبح البتلو، وهي صغار العجول، مما أدى إلى تآكل وضعف شديد فيها اللحوم الحمراء، واستيرادها، وأصبحت تربية الماشية وعملية التثمين ضعيفة جدا.

وأضاف النائب سعد تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المشروع القومي للبتلو، والذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحافظ على الثروة الحيوانية بشكل كبير، ويدعم وجود اللحوم الحمراء بشكل وافر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه في السابق كان يتم منح المربين قروض لتربية البتلو، لكن كان ذلك يتم دون مراقبة، وكان يتم ذبحها، لافتًا إلى أن الأمر الآن اختلف، حيث يتم حاليا إعطاء البتلو إلى المربين ويتم مراقبته لتثمينه، حتى الذبح أو تربيته حتى يصبح جاموس.

كما أشاد النائب بإنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن يضمن وجود رقابة، وتجميع الألبان بالشكل السليم والحفاظ على توازنه في السوق.

واجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استعرض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، حيث وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
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