القومي لتنظيم الاتصالات:92% زيادة فى معدلات استخدام الإنترنت المنزلي في صيف 2020.. فيديو

قال حسام عبد المولي رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك 92% زيادة فى معدلات استخدام الانترنت المنزلي في صيف 2020.





وأضاف حسام عبد المولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، ان سبب تلك الزيادة هو التزام المواطنين بالجلوس فى منازلهم أتباعا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





وتابع رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أكثر المواقع المستخدمة لدى المواطنين كانت لمواقع السوشيال ميديا.





وأوضح حسام عبد المولي أن فى الساعة الواحدة فقط يدخل ما يقرب من 52 مليون مشترك على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأشار إلى أن مواقع الترافيهة وعرض الفيديوهات زدات دخول المواطنين لها خلال شهر رمضان الماضي.