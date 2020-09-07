جامعة الجلالة.. صرح تعليمي كبير يواكب جامعات فرنسا.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، إنه من المهم لطلاب مصر بالخارج رؤية ما حدث في جامعة الجلالة و كيف استطاعت الدولة فتح الطرق للطلاب بالخارج يريد تكملة تعليمه في مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلال تصريحاته التلفزيونية على قناة تن تي في ، أن جامعة الجلالة صرح علمي ضخم مبنية على 173 فدان وتحتوي علي 15 كلية و 66 برنامج من أرقي البرامج المقدمة علي مستوى العالم
بينما أشار محمود رضوان طالب مصري من فرنسا، إلى أنه يشعر بالفخر لما وصلت إليه الجامعة من تقدم
ويريد التحدث عن هذا التقدم في فرنسا وإنه كان سيفكر مرتين إذا كانت جامعة الجلالة موجودة قبل سفره لفرنسا.