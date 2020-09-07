جامعة الجلالة.. صرح تعليمي كبير يواكب جامعات فرنسا.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، إنه من المهم لطلاب مصر بالخارج رؤية ما حدث في جامعة الجلالة و كيف استطاعت الدولة فتح الطرق للطلاب بالخارج يريد تكملة تعليمه في مصر.





ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلال تصريحاته التلفزيونية على قناة تن تي في ، أن جامعة الجلالة صرح علمي ضخم مبنية على 173 فدان وتحتوي علي 15 كلية و 66 برنامج من أرقي البرامج المقدمة علي مستوى العالم





بينما أشار محمود رضوان طالب مصري من فرنسا، إلى أنه يشعر بالفخر لما وصلت إليه الجامعة من تقدم