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بنك القاهرة: القطاع المصرفي لعب دورًا مهمًا في مساندة الاقتصاد خلال أزمة كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:47 م
حازم حجازي
حازم حجازي
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عادل نصار
قال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن القطاع المصرفي لعب دورًا مهمًا في مساندة  الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزى أسهمت بشكل كبير فى  التعامل بشكل أكثر مرونة مع التحديات الحالية التي تتمثل في الجائحة كوفيد 19. 

وأضاف "حجازي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة  أسهمت في دعم القطاع المصرفي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة لديه 238 فرعًا منتشرًا  في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح  أن تنوع محفظة ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية، منوهًا بأن بنك القاهرة حقق نجاحًا كبيرًا في تطوير محفظات ائتمان الشركات، مشيرًا إلى أن تمويل القطاع متناهي الصغر أولوية البنك خلال الفترة الحالية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن نسبة التعثر في القروض متناهية الصغر ضعيفة جدًا  ولا تتجاوز نسبة الـ2%.

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