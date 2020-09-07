التضامن الاجتماعي: قانون الخدمة العامة لم يتغير.. فيديو

قالت أميرة أمين مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن القانون مازال كما هو منذ عام 73 ولكن يتم حاليا تحضير نسخة جديدة منه ستعرض على مجلس النواب حتي يتم الموافقة عليها.





وأضافت أميرة أمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، انه منذ عام 73 حتي الان تم تدريب 95 دفعة من الخدمة العامة.





وتابعت مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي أن الخدمة العامة مازالت حتي الان اختيارية وما حدث فى الفترة الماضية ما هي الا شائعات مغرضة فقط.





وأوضحت أميرة أمين أن الخدمة العسكرية واجب الالزامي على جميع الشباب ولكن الخدمة العامة اختياريه.