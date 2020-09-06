40 جنيها للمتر .. أحمد السجيني: الحكومة تعهدت أمام البرلمان بتحصيل 100 مليار جنيه .. فيديو

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن التصالح على البناء نتعامل معه عن طريق التقييم والمقاومة وهناك تعليمات بقبول جميع طلبات التصالح بسرعة فائقة .
واضاف احمد السجيني خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن سنة 1980 تم عمل جهاز يسمى بحماية أملاك الدولة بسبب تعديات العجمي في الإسكندرية وكان سعر المتر وقتها 40 جنية .
وأوضح أحمد السجيني ، ان هناك اشخاص ليس لديهم رغبة التصالح وهناك أشخاص لديهم الرغبة ولكن ليس لديهم المقدرة وهذا ما نتعامل معهم .
وتابع : أننا تعاملنا مع ملف التصالح لمخالفات البناء بناء على جداول وأسس علمية خلال 33 اجتماع ومنه 7 اجتماعات سرية غير معلنة .
واستكمل : أن من تقدم للتصالح هم 169 ألف حالة فقط وتعهد الحكومة أمام البرلمان بتحصيل 100 مليار جنيه وما تم تحصيلة لم يتجاوز 12 مليار جنيه .
واكد علي ان العجمي بها حالات تعدي تتجاوز 30 ألف حالة طلبات التصالح المقدمة في العجمي لهذا الملف لا يزيد عن 4 آلاف طلب .