بقيمة 2 مليار جنيه إضافية.. النواب يشيدون بدعم الرئيس لمشروعات البتلو.. يؤكدون: تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.. وتؤدي لانخفاض في الأسعار

- زراعة البرلمان: تربية البتلو تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

- تمراز: المشروع القومي للبتلو يحافظ على الثروة الحيوانية

- برلماني: مراكز تجميع الألبان تكون بالتعاون مع القطاع الخاص





أشاد نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروع القومي للبتلو، والذي يسهم، بحسب تأكيدهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إضافة إلى ما يتبع ذلك من انخفاض في الأسعار نتيجة توقف الاستيراد من الخارج.





كما ثمن النواب إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية وفق أرقي المعايير وأحدث الأجهزة، مؤكدين أنه سيمثل نقلة في صناعة الألبان في مصر، كما اشاروا إلى أن المشروع سوف يكون بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.





بداية، أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، أن دعم مشروعات البتلو، سوف يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إلى جانب انخفاض أسعارها، مشيرًا إلى أن مصر حاليا تقوم باستيراد اللحوم مما يزيد من أسعارها.





وأشاد النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، مؤكدًا أنه سيكون له مرودود جيد للغاية على المستوى الاقتصادي وسيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.





وأشار إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الواردات المصرية من اللحوم فى شهر فبراير الماضى بلغت نحو 121.5 مليون دولار.





وطالب وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بالبرلمان، بضرورة توفير الأعلاف بالشكل المطلوب، لأنها الأساس بالنسبة للمربيين من حيث تأثيرها على الأسعار، مشيرًا إلى انها أسعار الاعلاف بها ارتفاع ملحوظ مما يمثل عبئًا كبير، ويجب دعمها.





وحول توجيه الرئيس السيسي بإنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية، أكد النائب سيؤدي إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من الألبان، وتعظيم دورها في مصر.





وأشار إلى المركز سيكون بإشراف حكومي بالمشاركة مع القطاع الخاص، وسوف يكون نقلة كبيرة في صناعة منتجات الألبان.





في السياق ذاته، قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الذغائي والثروة الحيوانية والري، بمجلس النواب، إن الفترة الماضية كان يتم ذبح البتلو، وهي صغار العجول، مما أدى إلى تآكل وضعف شديد فيها وأصبحت تربية الماشية وعملية التثمين ضعيفة جدا.





وأضاف النائب سعد تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المشروع القومي للبتلو، والذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحافظ على الثروة الحيوانية بشكل كبير، ويدعم وجود اللحوم الحمراء بشكل وافر.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه في السابق كان يتم منح المربين قروض لتربية البتلو، لكن كان ذلك يتم دون مراقبة، وكان يتم ذبحها، لافتًا إلى أن الأمر الآن اختلف، حيث يتم حاليا إعطاء البتلو إلى المربين ويتم مراقبته لتثمينه، حتى الذبح أو تربيته حتى يصبح جاموس.





كما أشاد النائب بإنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن يضمن وجود رقابة، وتجميع الألبان بالشكل السليم والحفاظ على توازنه في السوق.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استعرض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، حيث وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





كما اطلع فى هذا الإطار على الموقف التنفيذي والتفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية، وفق أرقى المعايير وأحدث الأجهزة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المراكز والتوسع في المزيد منها، وذلك لما تحققه من مردود صحى وغذائى عالى الجودة على الأجيال الجديدة وكافة المواطنين، فضلًا عن قيمتها المضافة فى إطار منظومة التغذية المدرسية.



