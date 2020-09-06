زووم أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن متحف الإبادة الجماعية فى رواندا.. فيديو

تناولت خامس حلقات برنامج زووم أفريقيا والذي يذاع على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري، حوار خاص مع سفير جمهورية رواندا بالقاهرة وأيضا فقرة متخصصة متحف الإبادة الجماعية في رواندا والتى راح ضحيتها مايقرب من مليون شخص.





كما تناول البرنامج حوار خاص مع سفير رواندا بالقاهرة والذي تحدث عن كيفية خروج بلاده من أزمة الحروب الأهلية والتقدم نحو التطور التكنولوجي والالتحاق بالتنمية ومواكبة العصر.



