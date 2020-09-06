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أخبار البلد

زووم أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن متحف الإبادة الجماعية فى رواندا.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أمينة الدسوقى
تناولت خامس حلقات برنامج زووم أفريقيا والذي يذاع على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري، حوار خاص مع سفير جمهورية رواندا بالقاهرة وأيضا فقرة متخصصة متحف الإبادة الجماعية في رواندا والتى راح ضحيتها مايقرب من مليون شخص.

كما تناول البرنامج حوار خاص مع سفير رواندا بالقاهرة والذي تحدث عن كيفية خروج بلاده من أزمة الحروب الأهلية والتقدم نحو التطور التكنولوجي والالتحاق بالتنمية ومواكبة العصر.

يذكر أن برنامج زووم أفريقيا هو برنامج متخصص على دول القارة السمراء يذاع عبر قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري.
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