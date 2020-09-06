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برلمان

برلماني: مراكز تجميع الألبان ستحدث مردودا غذائيا عالي الجودة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:03 م
مراكز تجميع الألبان
مراكز تجميع الألبان
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من الألبان، وتعظيم دورها في مصر.

وأشار إلى المركز سيكون بإشراف حكومي بالمشاركة مع القطاع الخاص، وسوف يكون نقلة كبيرة في صناعة منتجات الألبان، وفق جودة عالية ومردود غذائي جيد.

على جانب آخر، أكد النائب رائف تمراز، أن دعم مشروعات البتلو، سوف يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إلى جانب انخفاض أسعارها، مشيرًا إلى أن مصر حاليا تقوم باستيراد اللحوم مما يزيد من أسعارها.

وأشاد النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، مؤكدًا أنه سيكون له مرودود جيد للغاية على المستوى الاقتصادي وسيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بالبرلمان، بضرورة توفير الأعلاف بالشكل المطلوب، لأنها الأساس بالنسبة للمربيين من حيث تأثيرها على الأسعار، مشيرًا إلى انها أسعار الاعلاف بها ارتفاع ملحوظ مما يمثل عبئًا كبير، ويجب دعمها.
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