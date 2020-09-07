أهالى منطقة حوض العطار فى الدقهلية يستغيثون من عدم وجود صرف صحى

شكا المواطن ابراهيم طارق ابراهيم الدسوقى من أهالى شربين منطقة حوض العطار برج أحمد أبوعيسى محافظه الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية .





ويقول فى رسالته : نعانى نحن أهالى القرية من عدم دخول الصرف، وناشد المسؤولين ضرورة إدخال الصرف الصحى لتخفيف عبء الحياة على أهالى القرية

.

للتواصل مع القارئ .. 01007249291

أقراء ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



