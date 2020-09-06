بسبب وصفه للمحاربين بـ "المغفلين" .. بايدن يضرب ترامب بالقاضية ويقصيه خارج حلبة السباق

تتخذ حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية جو بايدن شعار "لا ضرر ولا ضرار" ميزة أكثر حدة مع دخول السباق مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي أزال أسبوعًا من المؤتمر الجمهوري، لينتقده مجددًا ردًا على سلسلة جديدة من الخلافات الثنائية.
ورد بايدن، في مؤتمره الصحفي الثاني للأسبوع الجاري، بحدة على تقرير يفيد بأن ترامب، في محادثات خاصة، وصف الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في المعارك بأنهم "مغفلون".
ووصف بايدن التصريحات بـ "اللعينة على الإطلاق" ودعا الرئيس، إذا كانت تفاصيل القصة صحيحة، إلى الاعتذار لأسر المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي وقتلى الحرب.
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وقد قوبلت التعليقات المزعومة، كما رُوِيَت لأول مرة في صحيفة ذي أتلانتيك، الخميس الماضي، بهجمة نفي مسعورة من البيت الأبيض وترامب شخصيًا، الذي وصف التقرير بأنه "خدعة"، لكن اندفاعهم لتقويض القصة، التي أكد مسؤول كبير سابق في الإدارة الأمريكية إلى حد كبير لشبكة CNN يوم السبت والتي أيدتها جزئيًا العديد من المنافذ الأخرى، يبرز الخطر السياسي الذي يتوقعه ترامب في المستقبل - وإذا لم يكن هناك شيء آخر ، فقد ينتقص من قدرتها على الانتقاص من قدراتهم.
وتعتبر جهود لتحويل هذه الانتخابات إلى خيار حزبي وليس مجرد استفتاء على سنواته الأربع الأولى.
وجعل بايدن القضية - التي يمكن أن تثبط دعم ترامب للعائلات العسكرية والمحاربين القدامى - شخصية خلال ذهابه وإيابه مع المراسلين في ويلمنجتون، ديلاوير، الجمعة، مستذكرًا سجل ابنه الراحل بو.
وقال بايدن، ووجهه صارم وهو يدق على المصطلح المخالف: "كان ابني مساعدًا للمدعي العام للولايات المتحدة، وتطوع للذهاب إلى كوسوفو، عندما كانت الحرب مستمرة، كمدني، لم يكن "مغفلًا".
وعندما تطوع ابني وانضم إلى جيش الولايات المتحدة كمدعي عام (لولاية ديلاوير)، ذهب إلى العراق لمدة عام، وفاز بالنجمة البرونزية وغيرها من الإشادات ، لم يكن "مغفلًا".
وسعى بايدن في الأشهر التي تلت فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي للابتعاد عن حرائق الغابات التي أشعلها ترامب، وبدلًا من ذلك ركز انتقاداته للرئيس على سوء تعامل الإدارة مع جائحة الفيروس كورونا.
وارتفع عدد القتلى في البلاد الآن إلى 200000، ووفقًا لنموذج من معهد المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، يمكن أن يزيد هذا الرقم عن الضعف بحلول يناير إذا استمرت الولايات المتحدة في مسارها الحالي.