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رياضة

أمير مرتضى: الزمالك يفوز بدون عوامل مساعدة ونمر بظروف ‏استثنائية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:16 م
امير مرتضى
امير مرتضى
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عمرو ابوبكر
 ‏قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ‏الموسم الحالي يعتبر استثنائي، ولن نعلق على أداء اللاعبين في أي ‏مباراة.‏

وأوضح أمير مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك عقب فوز الفريق ‏الأبيض على طلائع الجيش:"نمر بظروف استثنائية، وجميع الأندية ‏مستاءة من ضغط المباريات ومن عدم تواصل مسئولي اتحاد الكرة معهم ‏ولكننا نتعامل مع الواقع ".‏

وأضاف:"نفوز بدون عوامل مساهدة، وهناك مكاسب جديدة من الفوز ‏على الجيش وفي مقدمتها العناصر الجديدة مثل حسام عبدالمجيد".‏

وأكمل:"عُدنا لاستكمال الدوري فقط من أجل الاستعداد لمباراة الرجاء ‏المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".‏

وأنهى تصريحاته مؤكدًا رفضه التعليق على أداء التحكيم واستخدام تقنية ‏الفار، ولكن أبدى اندهاشه من سوء استخدام هذه التقنية رغم دفع مقابل ‏مالي كبير لادخالها الدوري المصري.‏
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