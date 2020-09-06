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فن

أخبار الفن.. رسالة مؤثرة من جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان.. ليلى علوي تشعل الساحل الشمالي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشرت النجمة ليلى علوى عبر صفحتها بموقع انستجرام عدد من الصور أثناء قضاء أجازتها الصيفية، ونالت الصور العديد من التعليقات التى أشادت بجمالها وروحها.

كشف الفنان جمال يوسف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بسرطان البلعوم، ومثوله للعلاج الفترة الماضية، موجها الشكر لـ" صدى البلد" على الاهتمام والسؤال.

نشرت الفنانة رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وطلب عدد كبير من جمهورها بان ترتدى الحجاب .

تصدر مقطع فيديو للفنانة منة شلبي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على اليوتيوب.

نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صورة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

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