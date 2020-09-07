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بين الناس

فتحية تستغيث من إيقاف بطاقتها التموينية فى الشرقية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاثت السيدة فتحية السيد محمد الطيب ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقتها التموينية منذ شهر 12 بمكتب تموين أبو حماد بمحافظة الشرقية، بخصوص زيادة استهلاك الكهرباء .

وتقول فتحية الطيب فى رسالتها : أن سبب وقف البطاقة غير حقيقى"، لافتة إلى أنها تقدمت بتظلم بسبب وقف البطاقة التموينية التى كانت تضم  5 أفراد بدون سبب ولكنها لم تصل لنتيجة حتى هذه اللحظة وما زالت البطاقة مرفوضة، مطالبة بعودة البطاقة التموينية.

للتواصل مع القارئه 01123963590

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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