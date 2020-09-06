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برلمان

برلماني: صندوق العشوائيات نفذ في عهد السيسي 10 أضعاف أعماله من قبل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:37 م
البدري ضيف
البدري ضيف
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب، أنه طوال 6 سنوات منذ تأسيس صندوق العشوائيات. وفي الفترة من 2008- 2014 لم  ينفذ الصندوق سوى ما قيمته 650 مليون جنيه من المشروعات. بينما استطاع الرئيس السيسي ومنذ مجيئه أن يدفع بالصندوق لينفذ 10 أضعاف ما نفذه في السابق من مشاريع للتخلص تماما من العشوائيات، بقيمة 27 مليار جنيه في 6 سنوات بما يظهر الفارق بن التحرك الذي كانت تقوم به الدولة في السابق والتحرك اليوم.

ونوه في تصريحات له، إلى إن العشوائيات إحدى الملفات الخطرة التي اقتحمها السيسي ونجح فيها تماما والدليل الأسمرات 1 و2، مشددا على أن القضاء على العشوائيات يعني القضاء على الجريمة والفساد وأوكار التطرف، وتوفير حياة كريمة وآدمية لملايين المصريين.

وشدد ضيف أن تطوير العشوائيات يتم بشكل علمي مدروس وتراعى فيه كافة الأبعاد الصحية والاجتماعية والحضارية. والأحياء التي ظهرت للنور في العديد من المحافظات تظهر حجم الإعجاز الذي نفذ في ملف العشوائيات.
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