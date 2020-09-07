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بين الناس

سكان شارع 10 بالوراق يشكون من انتشار القمامة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد حبيب، شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدي البلد" مبديا معاناته من انتشار القمامة.

وقال "حبيب"، في شكواه، "نعاني نحن سكان شارع 10 بالوراق من انتشار القمامة بشكل عشوائي أسفل كوبري شارع 10 مما يسبب في الروائح الكريهة وانتشار الأوبئة".

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفةً بأهالي المنطقة، وعدم انتشار الأوبئة، والحفاظ علي صحة الأهالي. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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