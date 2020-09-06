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أخبار العالم

المسماري: ملتزمون بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحجد، إن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة إعلان القاهرة، وذلك في سبيل تسوية نهائية سلمية للأزمة الليبية.

وأضاف المسماري في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "الجيش يسعى دائما إلى السلام والأمن لتحقيق حلم الليبيين في دولة خالية من الإرهاب".

وتابع: "نحن ملتزمون ومتوقفون عن إطلاق النار لكن للأسف الطرف الآخر يستغل هذه المرحلة ويقوم بتعزيز وجوده في ليبيا".

وقال المسماري  معلقا على انطلاق جولة محادثات في جنيف قريبًا، "نحن الآن في دوامة، وتلقيت عشرات الاتصالات من نشطاء ومشايخ القبائل يسألون عن ماهية هذه المحادثات".

وتابع: "وللأسف لم يخرج أحد من هؤلاء المسئولين عن المحادثات ليوضح للشعب الغاية وخطوات المفاوضات ونحن نتطلع لمستقبل أفضل يضمن حرية الشعب الليبي واستقلاله".

واستطرد: "هناك مفاوضات عديدة مع الطرف الآخر، فهم يريدون دمج العامل السياسي مع الأمني حتى يقومون بالتغطية بأن الأزمة في ليبيا أمنية، ونحن نحلم بدولة الكل فيها سواسية، ونحن دائما مع أي محاولة لتحقيق طموحات الليبيين في دولة آمنة مستقرة بعيدة عن الإرهاب".

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