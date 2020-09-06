مدير مونديال اليد: عظمة الأهرامات أبهرت ضيوف مصر

قال حسين لبيب، مدير بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام المقبل ٢٠٢١، إنه تحمل ضغوطا هائلة خلال حفل قرعة المونديال وطوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحفل صناعة مصرية ١٠٠٪ وحتى المخرج مصرى مع إبداع النجم الموسيقار العالمى عمر خيرت، وتألق الفنان خالد النبوى، ورشاقة ولباقة جاسمين طه، وإنجى المقدم.

وأضاف "لبيب"، ردا على سؤال كيف تلقيت ردود الأفعال وشعرت بنجاح حفل القرعة، فقال "إن باتريس عضو الاتحاد الدولي وأحـد أهم المشاركين فى حفل القرعة، قـال له حضرت ١٥ حفل قرعة لكني لم أشاهد ما شاهدته هنا فى مصر، أشعر بالرهبة من الأهرامات وأشعر بالإبهار مما أشاهد، هذا أفضل ما شاهدت فى حياتى وحتى مسئولى شركة "سبورت فايف" الفرنسية صاحبة حقوق بث المونديال من الاتحاد الدولى عبّر مسئولوها عن انبهارهم، وقالوا هذا الحفل الأفضل على الإطلاق بالنسبة للقرعة لم نشاهد هذا الجمال من قبل، المكان له سحر خاص".





وأوضح مدير البطولة الذي لم يجلس على مقعده طوال الحفل، أنه تلقى التهنئة من جميع مندوبى الوفود المشاركة، وأبدى معظمهم سعادته الكبيرة بالتواجد فى حضن التاريخ وسط عظمة الأهرامات أحد أهم عجائب الدنيا، وبخلاف ذلك والكلام على لسان لبيب أسعدتني ردود أفعال أبناء وطنى.





وتابع "تلقيت ردود أفعال رائعة ويكفى أن تسمع من البسطاء كلمات الدعم والتشجيع وسعادتهم بما تحقق وشعورهم بالفخر، مؤكدا أنه برغم النجاح الكبير لكنها الخطوة الأولى بالتأكيد هى مهمة جدا ولكن الأهم لم يأتِ بعد.





واختتم تصريحاته قائلا "سنواصل العمل ليلا ونهارا من أجل استمرار النجاح فى المونديال وشكرا لكل قيادات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكبير والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الرياضة دكتور أشرف صبحى الذى شاركنا العمل والتعب ساعة بساعة".