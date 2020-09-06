مدير مونديال اليد: عظمة الأهرامات أبهرت ضيوف مصر

قال حسين لبيب، مدير بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام المقبل ٢٠٢١، إنه تحمل ضغوطا هائلة خلال حفل قرعة المونديال وطوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحفل صناعة مصرية ١٠٠٪ وحتى المخرج مصرى مع إبداع النجم الموسيقار العالمى عمر خيرت، وتألق الفنان خالد النبوى، ورشاقة ولباقة جاسمين طه، وإنجى المقدم.
وأضاف "لبيب"، ردا على سؤال كيف تلقيت ردود الأفعال وشعرت بنجاح حفل القرعة، فقال "إن باتريس عضو الاتحاد الدولي وأحـد أهم المشاركين فى حفل القرعة، قـال له حضرت ١٥ حفل قرعة لكني لم أشاهد ما شاهدته هنا فى مصر، أشعر بالرهبة من الأهرامات وأشعر بالإبهار مما أشاهد، هذا أفضل ما شاهدت فى حياتى وحتى مسئولى شركة "سبورت فايف" الفرنسية صاحبة حقوق بث المونديال من الاتحاد الدولى عبّر مسئولوها عن انبهارهم، وقالوا هذا الحفل الأفضل على الإطلاق بالنسبة للقرعة لم نشاهد هذا الجمال من قبل، المكان له سحر خاص".
وأوضح مدير البطولة
الذي لم يجلس على مقعده طوال الحفل، أنه تلقى التهنئة من جميع مندوبى
الوفود المشاركة، وأبدى معظمهم سعادته الكبيرة بالتواجد فى حضن التاريخ وسط عظمة
الأهرامات أحد أهم عجائب الدنيا، وبخلاف ذلك والكلام على لسان لبيب أسعدتني
ردود أفعال أبناء وطنى.
وتابع "تلقيت ردود أفعال رائعة ويكفى أن تسمع من البسطاء كلمات الدعم والتشجيع وسعادتهم بما تحقق وشعورهم بالفخر، مؤكدا أنه برغم النجاح الكبير لكنها الخطوة الأولى بالتأكيد هى مهمة جدا ولكن الأهم لم يأتِ بعد.
واختتم تصريحاته قائلا "سنواصل العمل ليلا ونهارا من أجل استمرار النجاح فى المونديال وشكرا لكل قيادات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكبير والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الرياضة دكتور أشرف صبحى الذى شاركنا العمل والتعب ساعة بساعة".