أخبار الحوادث.. وزير الداخلية يفاجئ الخدمات الأمنية بالعاصمة.. وإغلاق طريق رأس غارب تجاه الشيخ فضل

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أخبار الحوادث المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.
جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بالقاهرة والجيزة .. صور
قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
بسبب السيول.. إغلاق طريق رأس غارب تجاه الشيخ فضل
أعلنت الادارة العامة للمرور، إغلاق طريق رأس غارب تجاه الشيخ فضل بسبب السيول.
هتك عرض طفل .. السجن 15 عاما لـ حلاق بالغردقة
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمود زاهر، وعضوية المستشارين طلعت جودت، وخالد فاروق عرفة، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ، بالسجن ١٥ عاما، لـ حلاق في قضية هتك عرض طفل بالغردقة.
محكوم عليهم في قضايا .. تفاصيل مقتل عنصرين خطرين في تبادل إطلاق النار بالدقهلية .. صور
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تحديد مكان اختباء عنصرين شديدي الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية سبق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب".
مقابل 70 ألف جنيه في الأسبوع.. ضبط عاطل وزوجته يروجان للزواج العرفي عبر "فيس بوك"
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته وبصحبتهما فتاتان، لقيامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.