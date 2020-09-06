أخبار الحوادث.. وزير الداخلية يفاجئ الخدمات الأمنية بالعاصمة.. وإغلاق طريق رأس غارب تجاه الشيخ فضل

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمود زاهر، وعضوية المستشارين طلعت جودت، وخالد فاروق عرفة، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ، بالسجن ١٥ عاما، لـ حلاق في قضية هتك عرض طفل بالغردقة.

محكوم عليهم في قضايا .. تفاصيل مقتل عنصرين خطرين في تبادل إطلاق النار بالدقهلية .. صور

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تحديد مكان اختباء عنصرين شديدي الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية سبق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب".





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