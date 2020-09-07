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أخبار العالم

إعلامي سوري: قطر تستخدم المال والإعلام في هدم الوطن العربي كله

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:13 ص
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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محمود نوفل
حذر إعلامي سوري يقيم في بلجيكا ، ربيع شعار من الدور القطري الخبيث الذي تمارسه الدوحه في القضاء علي الوطن العربي وتفتيته عبر الجماعات الإرهابية ووسائل الإعلام المملوكة للنظام القطري .

وقال شعار في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" : يجب ان نكون متيقظين لابد وأن نلتف جميعا أصحاب الرأي والقلم والفكر والإعلام  حول مصر والسعودية والإمارات لمواجهة هذا الدور القطري الخبيث.

واضاف شعار : الخطر القطري لم يستهدف مصر والسعودية فقط بل يستهدف كل الوطن العربي مستخدما وسيلته في ذلك والتي تتمثل في  العصابات الأرهابية التابعة لإيران وتركيا والمال والإعلام ذاك السلاح الرهيب الذي تمتلكه الدوحة والذي يشكل في حقيقة الأمر خطر داهما قد يفوق التفجيرات والقنابل النووية اذا تم توجيهه واستخدامه بشكل خاطئ".

كما عبر عن أماله بأن ينقذ المولي عزل وجل الأمة من هذا الخطر القطري الإرهابي الإجرامي. 
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