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مدير مكتب العربية في السودان يوضح آخر تطورات الوضع.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
فيضانات السودان
فيضانات السودان
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اسراء صبري
قال سعد الدين حسن، مدير مكتب قناتي العربية والحدث بالخرطوم، إن منسوب المياه في السودان يعد من الأعلى من حيث الفيضانات على مدار التاريخ، كما أن منسوب المياه زاد عن منسوب أمس بما يقارب 2 سنتيمتر.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن هناك أخبار جيدة وهي أن القياسات عند محطة الديم التي تتواجد عند مدخل النيل الأزرق تشير إلى إنخفاض معدلات المياه، متابعا: من المتوقع أن يحدث الانخفاض في لمياه بعد يومين.

وأوضح أن عدد المصابين حتى الآن مازال قليل وهم يتلقون العلاج في المستشفيات، وفيما يخص الضحايا أشار إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 100.

وشدد على أن السودان تحتاج إلى المساعدات الغذائية والخدمات الإيوائية والأمصال الخاصة بالعقارب والثعابين نتيجة هروب الثعابين والعقارب من الفيضانات.
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