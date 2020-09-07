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محافظ البحر الأحمر: لا صحة لما يتردد بشأن مد فترة التصالح بعد 30 سبتمبر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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عادل نصار
قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه لا صحة لما يشيعه البعض بالمحافظة بشأن مدة فترة التصالح مع مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر، وتابع:" بعض الناس أشاعوا أن الحكومة سوف تقوم بمد فترة التصالح وهذا أمر  غير صحيح على الإطلاق ..ولن يحدث تمامًا ولا يوجد مدة بعد 30 سبتمبر".

وأضاف "حنفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيطبق القانون والتعليمات بعد 30 سبتمبر، وتابع:" أنا التعليمات اللى بتجينى بنفذها وجيمع المواطنين عارفين ذلك".

وتابع محافظ البحر الأحمر، :"أنا أول واحد فتحت الأكازيون فى تخفيض مخالفات البناء بعدما حصلت على موافقة رئيس الوزراء والتخفيضات من 30 إلى 40% حسب طبيعة كل منطقة".

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