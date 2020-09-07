بمكونين فقط.. قولي وداعًا لـ الشعر الزائد في الوجه

تختلف كمية الشعر في جسم النساء من امرأة إلى أخرى وفي العادة تمتلك النساء شعر ناعم فوق الشفاه، وعلى الذقن، والصدر، والبطن إليك حيل سريعه تخلصك من الشعر الزائد عند النساء.إليك حيل سريعه لإزالة شعر يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
طريقة إزالة الشعر بالخل والريحان:
2 بصلة متوسطة الحجم
10-12 ورقة ريحان
نصف ملعقة خل
طريقة إزالة الشعر بالخطوات:
أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.
ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.
كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.
النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألم
طريقة إزالة الشعر نهائيا بزيت اللافندر
1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي
طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات
اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.
كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.
النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.